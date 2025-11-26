Семейная династия из Балашихи стала призером конкурса «Лучший по профессии»

В Правительстве Московской области состоялась церемония награждения победителей конкурса Министерства ЖКХ Московской области «Лучший по профессии». Второе место в номинации «За верность профессии» заняла трудовая династия Абросимовых–Поличенковых из «Балашихинских коммунальных систем».

Общий стаж членов семьи в сфере жилищно‑коммунального хозяйства превышает 88 лет. Жюри оценивало видеоролик, в котором участники рассказали о своей работе и традициях династии. В ролике младший представитель семьи заявил о желании продолжить профессию и сделать городской округ чище и лучше.

«Я работаю в „Балашихинских коммунальных системах“ уже более 10 лет. Пришла сюда, потому что раньше здесь у нас работал папа, сейчас работает брат. Когда дети приходят встречать меня, им интересно посмотреть нашу технику», — поделилась Оксана Поличенкова.

Призеров наградили дипломами вице‑губернатора Московской области Владислава Мурашова и министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева.