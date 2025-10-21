21 октября 2025 17:45 Семейная акция «Шаг за шагом вместе с папой» прошла в Домодедове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово Подмосковье

В Домодедовской школе № 8 состоялось мероприятие «Шаг за шагом вместе с папой», объединившее семьи учащихся и педагогов — «Крепкая семья». Глава городского округа Евгения Хрусталева вместе с семьей и активными родителями приняла участие в интерактивных площадках.

Участники попробовали себя в роли операторов беспилотников, сняли короткие видеоролики о своих семьях, изготовили открытки и посадили символическое семейное дерево.

«Главная ценность таких встреч — единство семьи, время, проведенное вместе, и возможность показать детям, как важно уважать, поддерживать и гордиться своими родителями», — отметила Евгения Хрусталева.

Праздничное мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Участники отметили, что подобные инициативы укрепляют семейные традиции, способствуют воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и создают положительный пример для подрастающих домодедовцев.