Семейная акция «Шаг за шагом вместе с папой» прошла в Домодедове

В Домодедовской школе № 8 состоялось мероприятие «Шаг за шагом вместе с папой», объединившее семьи учащихся и педагогов — «Крепкая семья». Глава городского округа Евгения Хрусталева вместе с семьей и активными родителями приняла участие в интерактивных площадках.
Участники попробовали себя в роли операторов беспилотников, сняли короткие видеоролики о своих семьях, изготовили открытки и посадили символическое семейное дерево.
«Главная ценность таких встреч — единство семьи, время, проведенное вместе, и возможность показать детям, как важно уважать, поддерживать и гордиться своими родителями», — отметила Евгения Хрусталева.
Праздничное мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Участники отметили, что подобные инициативы укрепляют семейные традиции, способствуют воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и создают положительный пример для подрастающих домодедовцев.
