Семейная акция «Отцовский парк» прошла в Орехово-Зуевском округе

Акция по высадке деревьев на территориях школ и дошкольных отделений прошла в Орехово-Зуевском округе. Мероприятие «Отцовский парк» организовали по инициативе партии «Единая Россия».
Главная идея проекта — создать в каждом городском округе свою Аллею отцов, которая стала бы символ крепкой семьи, заботы и преемственности поколений.
В мероприятии приняло участие более 100 человек — вместе с отцами и детьми помогали сажать деревья и педагоги, и волонтеры, и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров.
Вместе они посадили более 40 деревьев, превратив обычный день в настоящий семейный праздник. Организаторы отметили, что каждое дерево символизирует тепло, поддержку и любовь, которые отец дарит своей семье.
