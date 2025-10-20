Семейная акция «Отцовский парк» прошла в Орехово-Зуевском округе

Акция по высадке деревьев на территориях школ и дошкольных отделений прошла в Орехово-Зуевском округе. Мероприятие «Отцовский парк» организовали по инициативе партии «Единая Россия».

Главная идея проекта — создать в каждом городском округе свою Аллею отцов, которая стала бы символ крепкой семьи, заботы и преемственности поколений.

В мероприятии приняло участие более 100 человек — вместе с отцами и детьми помогали сажать деревья и педагоги, и волонтеры, и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров.