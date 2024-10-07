Семье участника СВО передали стиральную машину в Красногорске

Супруга бойца СВО Наталья Каплан получила в подарок новую стиральную машину-автомат от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Технику ей доставила первый заместитель руководителя муниципалитета Наталья Тимошина.

Мужа Натальи мобилизовали два года назад. Станислав командовал танковым экипажем, награжден медалью «За боевые заслуги». Он был тяжело ранен, потерял правую руку и сейчас лечится в военном госпитале имени Вишневского. Накануне бойца навестил глава Красногорска.

Также начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев пообещал Наталье, что окажет содействие в протезировании и реабилитации Станислава и в устройстве детей в спортивные секции.

Отметим, что у Натальи и Станислава двое сыновей.

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