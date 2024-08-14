Глава Солнечногорска навестил эвакуированную из Курска многодетную семью

Семья из шести человек была вынуждена переехать из Курской области в Солнечногорск по приглашению знакомых, которые предоставили им временное жилье. Глава муниципалитета Константин Михальков встретился с женщиной и четырьмя ее дочерями, чтобы быстро помочь обустроиться на новом месте.

Сейчас самый важный вопрос для многодетной семьи — это отдельное жилье. Его предоставят до конца недели. Также для семьи проведут ознакомительную экскурсию по Солнечногорску, чтобы поближе узнать округ.

Младшая пятилетняя девочка нуждается в медицинском сопровождении. Вместе с главным врачом Солнечногорской больницы Ларисой Борисовой ребенку организовали прием для осмотра и лечения. Кроме того, девочку готовы зачислить в детский сад округа. Кроме этого, семье предложили организовать индивидуальные встречи с психологом. Специалист поможет справиться с пережитым стрессом.

Помощь окажут и предприятия Солнечногорска. Компании подобрали вакансии для трудоустройства старших детей.

Напомним, в Подмосковье действуют программы по размещению эвакуированных. Однако и те, кто приезжает к родственникам, друзьям и знакомым, могут обратиться за поддержкой. Для этого в администрации Солнечногорска сформировали профильную группу.

«Сотни человек уже находятся в пунктах временного размещения — это летние лагеря и пансионаты. Важно обеспечить эвакуированных всем необходимым, наладить образовательный процесс для ребят, а взрослым необходимо помочь с трудоустройством. Все эти вопросы находятся на личном контроле губернатора», — сказал Михальков.

Все обращения от переселенцев в Солнечногорске принимает начальник отдела социального развития Ирина Докукина. Обратиться к ней можно по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308, а также через почту: soln_socraz@mosreg.ru или по номеру телефона: 8 (4962) 63-85-42.

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