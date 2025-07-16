Семье из Красногорска потребовалась медпомощь после спасения раненого бельчонка
Жительница Красногорска пришла на помощь выпавшему из гнезда бельчонку. Однако ее желание спасти животное от смерти обернулось проблемой для трех человек. Из-за попыток покормить зверька вся ее семья оказалась в больнице, передали в Минздраве МО.
Случай произошел в Опалиховском лесопарке. Именно там молодая девушка увидела травмировавшегося зверька. Она принесла бельчонка домой, где уже вместе с бабушкой и дедушкой попыталась его накормить, чтобы после передать ветеринарам.
Специалист в клинике поинтересовался, как действовали спасители. Выяснив, что во время кормления произошло ослюнение пальцев, рекомендовал им срочно обратиться за медпомощью.
В Красногорской больнице семье провели первый этап антирабической иммунопрофилактики. В случае, если у бельчонка в течение десяти дней обнаружат признаки бешенства, спасителям придется пройти полный курс вакцинации.
Врачи отметили, что такой случай далеко не единичный. Часто с лесными животными пытаются контактировать дети.
«Одного укуса или соприкосновения со слюной животного достаточно для того, чтобы заразиться бешенством. К тому же в шерсти лесных обитателей могут обитать клещи — переносчики клещевого энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза», — рассказал заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров.
В ведомстве предупредили, что белки, ежи, зайцы могут быть переносчиками бешенства или других опасных болезней. Чтобы избежать травм и других проблем, лучше не гладить и не угощать лесных обитателей.