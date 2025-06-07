Семье Францевых в Дмитрове бесплатно газифицировали жилой дом
Семья Францевых переехала в Дмитровский округ из Херсонской области. Они купили дом и сразу подали заявку на участие в программе «Социальная газификация».
Прокладку газопровода и пусконаладочные работы специалисты сделали быстро. Теперь семья подсчитывают сэкономленные средства.
«В электричестве у нас зимой получалось плюс-минус 35 тысяч рублей. Даже было в один месяц 40 тысяч. У нас электрокотел и отопление паровое, но электрокотел греет. Я думаю, мы в следующую зиму войдем в экономрежим», — сказал Анатолий Францев.
Президентская программа «Социальная газификация» стартовала в 2021 году. Она призвана сделать газ доступным. В Подмосковье уже более 120 тысяч домов подключили к ресурсу. Семью Францевых с этим событием поздравили генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов и глава Дмитровского округа Иван Курданин.
«Сегодня мы в городском округе Дмитровский пришли в семью многодетную, которая два года назад переехала из Херсона. Мы провели газ. По решению президента для льготных категорий газификация проводится бесплатно», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
В Дмитровском округе с начала реализации программы газифицировано 194 населенных пункта и 61 садоводческое товарищество. Построено 188 километров газопроводов. В этом году голубое топливо станет доступно еще для ряда сел и деревень. В 2025 планируется проложить 13,5 километров газопроводов.
На дополнительную меру поддержки также могут претендовать участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в Чечне. На льготных условиях Мособлгаз уже подключил более 1,5 тысяч домов в Подмосковье.