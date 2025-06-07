Семье Францевых в Дмитрове бесплатно газифицировали жилой дом

Семья Францевых переехала в Дмитровский округ из Херсонской области. Они купили дом и сразу подали заявку на участие в программе «Социальная газификация».

Прокладку газопровода и пусконаладочные работы специалисты сделали быстро. Теперь семья подсчитывают сэкономленные средства.

«В электричестве у нас зимой получалось плюс-минус 35 тысяч рублей. Даже было в один месяц 40 тысяч. У нас электрокотел и отопление паровое, но электрокотел греет. Я думаю, мы в следующую зиму войдем в экономрежим», — сказал Анатолий Францев.

Президентская программа «Социальная газификация» стартовала в 2021 году. Она призвана сделать газ доступным. В Подмосковье уже более 120 тысяч домов подключили к ресурсу. Семью Францевых с этим событием поздравили генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов и глава Дмитровского округа Иван Курданин.

«Сегодня мы в городском округе Дмитровский пришли в семью многодетную, которая два года назад переехала из Херсона. Мы провели газ. По решению президента для льготных категорий газификация проводится бесплатно», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.