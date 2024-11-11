Семье бойца СВО в Лосино-Петровском округе помогут решить земельный вопрос

Во встрече поучаствовали депутат Государственной думы Александр Толмачев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«Пока наши бойцы защищают Родину, их семьи должны чувствовать заботу и поддержку со стороны государства», — сказал Сергей Джеглав.

Глава семьи — Василий — сейчас служит в танковых войсках в Луганской Народной Республике. Партийцы пообщались с его родными и уточнили, какая поддержка им необходима. Это обеспечение медикаментами, помощь в межевании земельного участка и регистрации гаража.

Специалисты решат эти вопросы в ближайшее время.

«Наш земляк с оружием в руках сегодня отстаивает интересы Родины. Со своей стороны, депутатский корпус, местные и федеральные власти берут на себя помощь семье бойца, чтобы его близкие ни в чем не нуждались, чувствовали себя защищенными в бытовом отношении. Те, кто сегодня сражается на передовой, должны быть уверены, что в тылу все спокойно — и наша задача это обеспечить», — отметил Александр Толмачев.

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