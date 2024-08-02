Детям бойца СВО из Балашихи подарили школьные принадлежности и форму

Семье бойца СВО из Балашихи помогли собрать детей к 1 сентября. Ребятам подарили школьную форму и принадлежности для учебы.

В 2023 году Роман заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации в Московском областном пункте отбора граждан и отправился на передовую. Дома у него осталась жена и трое детей — двое сыновей и дочка.

«Сотрудники администрации помогли нам найти автобус, чтобы отвезти сына сдать ОГЭ в другой школе. Также его устроили в молодежный центр, где он делал окопные свечи. Мои дети очень гордятся папой», — поделилась жена военнослужащего Екатерина.

Старший ребенок военнослужащего уже поступил в колледж, а младших нужно собирать в школу. С этим семье помогли председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Они подарили детям канцелярию, рюкзаки и школьную форму.

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