Семь учителей из Подмосковья вышли в финал конкурса «Первый учитель»

Семь учителей начальных классов из Московской области прошли на заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель». Всего в финал вышли тридцать педагогов из разных регионов России.

Среди финалистов от Подмосковья: Марина Ганичкина из школы № 7 им. Орлова Б. Н. в Лобне, Оксана Пашкова из школы № 15 в Красногорске, Мария Лубшева из гимназии № 2 в Красногорске, Наталия Нурмухамедова из Центра образования № 5 им. Героя России М. Сураева в Богородском городском округе, Оксана Седова из гимназии № 18 им. И. Я. Илюшина в Королеве, Галина Кузьмина из гимназии «Протвино» в Серпухове и Людмила Фомина из гимназии № 5 в Люберцах.

Людмила Фомина, учитель начальных классов Люберецкой гимназии № 5, поделилась своими мыслями о конкурсе: «Для меня миссия учителя — не только дать ребенку знания, но и помочь ему поверить в свои силы, увидеть свои возможности и почувствовать радость открытия нового».

Конкурс пройдет в два этапа. Первый тур состоится с 18 по 25 сентября в Петропавловске-Камчатском, второй тур — с 26 сентября по 2 октября в Московской области и Москве.

По итогам конкурса будут названы один победитель и два призера. Призовой фонд для победителя составит 200 000 рублей.

Всероссийский конкурс «Первый учитель» направлен на повышение престижа профессии педагога, поддержку талантливых специалистов и распространение лучших профессиональных практик. Его оператором выступает Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ.