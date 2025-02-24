Семь участков региональных дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

Семь участков региональных дорог планируют отремонтировать в Солнечногорске в 2025 году. Их общая протяженность составляет более 23 километров.

Программа ремонта дорог была разработана на основе тщательных обследований, которые учитывают состояние покрытия, интенсивность транспортного потока, наличие пробок и обращения местных жителей.

Наибольший объем работ запланирован на участках Пятницкого шоссе: от деревни Курилово до деревни Соколово — 8,1 километра, а также от деревни Жилино до поселка Жилино — 5,2 километра.

«Ремонт региональных участков дорог на территории нашего округа выполнят в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Специалисты начнут весной при наступлении благоприятных погодных условий, а завершить планируют осенью», — отметила заместитель главы городского округа Антонина Ларина.

Кроме того, в этом году в Солнечногорске отремонтируют 53 участка муниципальных автомобильных дорог. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.