Семь школьников из Чехова вышли в финал конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса «Большая перемена» среди учеников пятых-седьмых классов пройдет с 29 июля по 4 августа в Красноярске. За звание победителей поборются свыше 700 школьников со всей страны, а также 250 участников международного трека.

Чехов в составе команды Московской области представят: ученица второй гимназии Екатерина Зюзина, Нина Гущина из лицея № 4, Злата Скопинцева из третьей школы, а также ученики Новобытовской средней школы: Кирилл Чепухалин, Валерия Нелепко, Сергей Ерасов и Никита Чудаев.

На протяжении нескольких этапов ребята выполняли сложные задания, разрабатывали собственные проекты, решали логические кейсы и успешно проходили собеседования с экспертами. Теперь им предстоит борьба за главный приз — «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока.

Образовательный конкурс входит в национальный проект «Молодежь и дети» и является флагманским проектом «Движения первых».