Семь школьников из Богородского округа победили в конкурсе «Таланты Первых»

Богородский округ успешно представил свои таланты на региональном конкурсе творческого мастерства «Таланты Первых». Эта площадка собрала юные дарования, которые были готовы продемонстрировать свое мастерство.

В Дмитрове прошел финальный очный этап конкурса и награждение победителей.

В масштабном конкурсе «Таланты Первых Подмосковья» приняли участие более 300 ребят из 40 муниципалитетов Подмосковья. Было представлено свыше 1000 творческих работ в четырех номинациях: изобразительное искусство, вокал, танцевальное мастерство, инструментальное творчество.

Соревнование проходило в четыре этапа, каждый из которых требовал от ребят не только таланта, но и упорства, креативности и артистизма. И юные артисты из Богородского округа не подвели! Из десяти претендентов семь стали победителями, показав высокий уровень подготовки и безграничный творческий потенциал нашей молодежи.

Студентка Ногинского колледжа Лилия Кошелева заняла третье место в номинации «Хореография». Кроме этого, сразу четыре школьницы из Центра образования № 83 также заняли почетные, победные места. Анастасия Финаева — второе место в номинации «Эстрадный вокал» с проникновенным исполнением песни «Сталинградская мать». Арина Тихонова — второе место в номинации «Эстрадный вокал» с патриотической песней «Россия моя». Анна Галицына — третье место в номинации «Эстрадный вокал» с душевной песней «Песни птичьих стай». Юлия Завальнюк — третье место в номинации «Живопись».

Учащаяся Центра образования № 30 Ирина Слободчикова заняла первое место в номинации «Живопись». А школьница Дарья Борисова из Центра образования № 5 заняла второе место в номинации «Живопись».

Мероприятие стало настоящим праздником искусства: участники не только демонстрировали свои таланты, но и посещали мастер-классы от профессионалов, обменивались опытом и заряжались творческой энергией.