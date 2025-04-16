Семь школьников из Балашихи стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

С 15 марта по 30 апреля проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором участвуют 39 обучающихся из 16 образовательных организаций Балашихи. Ребята соревнуются по 14 предметам, включая астрономию, географию, искусство, историю, испанский язык, литературу, обществознание, право, русский язык, труд, физическую культуру, химию, экологию и экономику.

Балашихинские школьники продемонстрировали отличные результаты, став призерами в нескольких дисциплинах. Ученик гимназии № 11 занял призовое место по испанскому языку, а в номинации «Искусство» отличились два представителя гимназии № 2 и один ученик лицея. Призером по астрономии стал ученик школы № 10, а по обществознанию — представитель лицея. Лучший результат в номинации «История» показал ученик школы № 30.

В прошлом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников из Балашихи было всего семь призеров и один победитель.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд России для участия в международных олимпиадах.

Успехи балашихинских школьников на Всероссийской олимпиаде подтверждают высокий уровень образования в округе и свидетельствуют о значительном прогрессе в подготовке учащихся.