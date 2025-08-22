Семь школ Орехово-Зуева вошли в топ-100 образовательных учреждений Подмосковья

Форум педагогов Московской области прошел в Красногорске. Участие в нем приняла в том числе делегация из Орехово-Зуева. На мероприятии представили рейтинг школ региона.

В список лучших вошли семь образовательных учреждений Орехово-Зуевского городского округа. Пятое место заняла школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов.

Школа № 20 имени Н. З. Бирюкова заняла 43 место. Лицей Орехово-Зуева расположился на 51-й строчке рейтинга.

Ликино-Дулевский лицей занял 59 место, школа № 17 — 68, школа № 16 — 69. На 71-й строчке топа оказалась Куровская гимназия.

«Эти результаты доказывают, что в Орехово-Зуевском округе работают высококвалифицированные педагоги, а учащиеся имеют все возможности для получения качественного образования», — прокомментировали в пресс-службе Орехово-Зуевского городского округа.