Семь школ и детских садов обновили в Истре за три года

На рабочем совещании в администрации городского округа Истра подвели итоги реализации программы капитального ремонта школ и детских садов за три последних года. За это время в муниципалитете отремонтировали семь общеобразовательных учреждений.

В городском округе Истра в 2022 году полностью обновили детский сад имени Доватора в Дедовске, здание начальной школы «Лицея Истры» и Котеревское отделение Первомайской школы. В 2023 году в муниципалитете отремонтировали основное здание «Лицея Дедовска», школу имени Антона Чехова. А в этом году реконструируют детский сад № 46 в Глебовском и Костровскую школу.

Во всех учреждениях провели капитальный ремонт внутри и снаружи: заменили инженерные коммуникации, обновили мебель и оборудование. В Костровской школе и детском саду поселка Глебовский сделали перепланировку помещений, что позволило создать дополнительные места.

Еще два учреждения образования в ближайшее время капитально отремонтируют. С октября работы стартуют в «Лицее Истры», а с начала 2025 года специалисты приступят к обновлению Снегиревского отделения школы имени Белобородова.

Все работы завершат до первого сентября 2025 года.

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