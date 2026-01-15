Семь площадок для Крещенских купаний подготовили в Химках

В ночь с 18 на 19 января в Химках состоятся традиционные Крещенские купания. На всех площадках будут обеспечены меры безопасности — за процессом будут наблюдать спасатели, полиция, волонтеры и бригады скорой медицинской помощи.

Праздничные мероприятия начнутся в 22:00 18 января и продлятся до трех часов ночи.

Главной площадкой традиционно станет территория у «Арены Химки», где будут оборудованы мужская, женская и теплая купели, установлены удобные подходы, раздевалки и праздничное оформление.

Для удобства жителей также подготовлены шесть дополнительных локаций: зона отдыха «Экоберег» на Левом берегу, парк «Лукоморье» в Сходне, территория у храма Петра и Февронии Муромских в Подрезково, площадки возле храмов Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы в Луневском, а также территория церкви Алексия Митрополита Московского в Кутузовском.

Организаторы напоминают, что погружаться в воду можно только в специально оборудованных местах, а людям с хроническими заболеваниями или без опыта закаливания от купания следует воздержаться.