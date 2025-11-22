Семь новых маршрутов общественного транспорта запустят в Химках

Автобусы «Мосгортранса» будут ездить по новым маршрутам в Химках с декабря. Они последуют до ближайших станций метро и обратно.

Так, маршрут № 1154: будет следовать от метро «Планерная» до госпиталя Минобороны. Маршрут № 1342 будет курсировать от метро «Беломорская» до улицы Павлова.

Маршрут № 1344 стартует от метро «Ховрино» и завершается на МЦД Левобережная. Маршрут № 1346 пройдет от метро «Ховрино» до Совхозной улицы.

От метро «Планерная» до улицы Германа Титова проследуют автобусы маршрута № 1480. От метро «Беломорская» до госпиталя Минобороны — № 1532. Также маршрут № 1981 будет следовать от метро «Планерная» до больницы № 119.

Узнать автобусы можно будет по наклейке «Москва — Область» на борту. Пассажиры традиционно смогут воспользоваться безналичной оплатой проезда, USB-зарядками, медиапанелями.