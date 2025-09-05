Семь новых детских площадок обустроили во дворах Балашихи

В Балашихе завершился очередной этап реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». В рамках этой инициативы в городском округе были введены в эксплуатацию семь новых детских игровых площадок, оборудованных по современным стандартам безопасности и комфорта.

Комиссия, в состав которой вошли специалисты Управления благоустройства, Управления жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «Благоустройство Балашиха», а также депутат окружного совета и председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Ульяна Кондрякова, провела инспекцию новых объектов. В ходе осмотра были проверены площадки, расположенные по адресам: микрорайон Железнодорожный, Саввинское шоссе, дом 4 корпус 2; микрорайон Железнодорожный, Саввинское шоссе, дома 17, 19, 21, 23а, улица Школьная, дом 2; микрорайон Железнодорожный, улица Юбилейная, дом 7; деревня Федурново; микрорайон Сакраменто, улица Мещера, дом 19; улица Быковского, дома 16 и 18; микрорайон Железнодорожный, улица Пионерская, дом 14.

Новые игровые комплексы включают современные качели, горки, спортивные и развивающие элементы, которые способствуют активному и безопасному отдыху детей разных возрастов. Особое внимание уделяли качеству материалов и соблюдению санитарных норм.

Реализация программы не останавливается на достигнутом: к концу 2025 года в Балашихе планируется благоустроить 30 детских площадок в 18 дворах городского округа. Это позволит значительно повысить уровень комфорта и безопасности для семей с детьми, а также создаст дополнительные возможности для активного досуга на свежем воздухе.