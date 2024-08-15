Семь новых автобусов вывели на маршруты в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Семь новых автобусов начали курсировать в Химках на маршрутах № 27, № 28, № 35, № 41, № 342 и № 345. Современные и комфортные транспортные средства могут перевозить до 100 пассажиров.

Автобусы оснащены системами климат-контроля и пожаротушения, а также камерами видеонаблюдения. Они доступны для маломобильных граждан: в салоне выделены места со специальными креплениями для инвалидных колясок.

Специалисты предусмотрели удобную связь с водителем и установили кнопку вызова, а для комфортной посадки обеспечили возможность наклона кузова. Кроме того, автобусы оборудованы USB-розетками и системами бесконтактной оплаты.

Напомним, в Химках качество обслуживания в общественном транспорте проверяют регулярно, оперативно рассматривая все обращения жителей.

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