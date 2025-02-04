Семь незаконных торговых точек снесли в Богородском округе с начала года

Нестационарные торговые объекты Богородского округа ждут перемены в 2025 году. Восемь точек планируется привести в порядок, еще 32 — ликвидируют. Владельцев торговых объектов заблаговременно уведомят об этом.

Демонтажу будут подлежать торговые палатки на земельных участках государственной и частной собственности. Работы осуществят в соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа неправомерно размещенных и эксплуатируемых на территории Богородского округа некапитальных строений.

Ликвидировали уже семь таких объектов с начала года. Об этом на Оперативном совещании доложил заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу, навести порядок в сфере торговли, убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон, а также портят вид территорий. Согласно данному поручению, региональный Минсельхоз утвердил план приведения в соответствие законодательству точек торговли.