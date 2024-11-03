Семь незаконных рекламных конструкций убрали в Истре за неделю

В городском округе Истра постоянно ведется борьба с незаконной рекламой. Так, за прошлую неделю убрали семь таких объектов. А для тех, кто предпочитает размещать рекламу по правилам, провели 24 консультации.

Благодаря проведенным работам город приводят в еще более эстетичный вид. В этот раз демонтировали одну конструкцию в Истре на улице Рабочий проезд и шесть — в микрорайоне Восточный.

Также за эту неделю выявили 49 объектов с установленными средствами размещения информации в городе Дедовск. Владельцам выдадут предписания и попросят их убрать.

Напомним, что получить услугу по согласованию установки средств информации можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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