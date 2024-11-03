Семь незаконных рекламных конструкций убрали в Истре за неделю

В городском округе Истра постоянно ведется борьба с незаконной рекламой. Так, за прошлую неделю убрали семь таких объектов. А для тех, кто предпочитает размещать рекламу по правилам, провели 24 консультации.
Благодаря проведенным работам город приводят в еще более эстетичный вид. В этот раз демонтировали одну конструкцию в Истре на улице Рабочий проезд и шесть — в микрорайоне Восточный.
Также за эту неделю выявили 49 объектов с установленными средствами размещения информации в городе Дедовск. Владельцам выдадут предписания и попросят их убрать.