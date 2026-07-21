Семь мест отдыха у воды официально открыли в Подольске

В 2026 году в городском округе Подольск к летнему сезону обустроили семь прибрежных зон. Каждое место отдыха оборудовано спасательными постами, в выходные и праздничные дни на пляжах дежурят медицинские работники.

Места отдыха обустроены у реки Пахры — вблизи улицы Беляевской, в районе Подольской областной клинической больницы, Парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, Березового проезда, у водоема «Южный»; у реки Петрицы вблизи парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск; у Лаговского пруда — вблизи деревни Лаговское.

Во время подготовки к пляжному сезону специалисты провели водолазное обследование акваторий — донья были очищены от опасных предметов и мусора. Особое внимание уделили безопасности жителей и гостей округа. Однако купание в этих местах не рекомендован, о чем сообщают информационные стенды и таблички.