Семь лыжных трасс подготовят этой зимой в Ленинском округе

Работа по организации активного зимнего досуга для жителей продолжается в муниципалитете. Для любителей лыжного спорта будут функционировать семь трасс и горнолыжный спуск.

Уже готовы освещенная лыжная трасса протяженностью три километра в парке «Апаринки» в Видном, а также 500-метровая лыжня для детей. Там работает прокат лыжного инвентаря.

Три трассы разной длины и уровня сложности подготовили на территории усадьбы «Горки Ленинские». Группа общественников проложила маршрут длиной в километр возле школы в поселке Развилка.

Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Ольга Перминова рассказала, что после снегопадов специализированная техника снова приводит лыжные трассы в порядок.

Еще одну трассу на три километра организуют в лесопарке «Высота». Кроме того, когда позволят погодные условия, в поселке Володарского будет оборудован горнолыжный спуск длиной около 100 метров. В овраге также установят бугельный подъемник.