Семь лесных пожаров потушили в Подмосковье 27 мая

Во вторник, 27 мая, в лесах Московской области обнаружили семь очагов возгорания. Пожары оперативно ликвидировали, но на тушение некоторых из них ушло до 10 часов.

Первое возгорание заметили в Лобненском участковом лесничестве. На место выехали 24 пожарных и семь единиц техники. Справиться с огнем удалось менее чем за два часа.

В тот же день система видеомониторинга зафиксировала пожар в Свердловском участковом лесничестве, недалеко от деревни Аборино в Богородском округе. На тушение специалисты потратили почти 10 часов. С огнем боролись 80 человек и 27 единиц специальной техники.

Еще одно возгорание выявили в Коробовском участковом лесничестве в километре от деревни Малеиха. Там с пламенем справились за 2,5 часа силами семи пожарных и трех машин.

В Виноградовском сельском лесничестве огонь охватил территорию в четырех километрах от санатория «Раменское». На его ликвидацию потребовалось более пяти часов, работали 13 человек и пять единиц техники.

Пожар также прозошел в Логиновском участковом лесничестве в километре от деревни Бразуново. Его потушили 10 специалистов и пять машин за пять часов.

Еще одно возгорание обнаружили в Кудиновском участковом лесничестве, недалеко от поселка Обухово. Там огонь удалось локализовать менее чем за два часа.

Последний инцидент произошел в Шатурском участковом лесничестве — местные жители заметили дым в километре от деревни Слобода и сразу вызвали помощь. С огнем всего за 20 минут справились восемь пожарных и четыре машины.

По предварительным данным, все возгорания возникли из-за нарушений правил пожарной безопасности

Напомним, за поджог леса грозит не только штраф до двух миллионов рублей, но и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.