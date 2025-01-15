Семь купелей для крещенских купаний оборудовали в Шатуре

Традиционные крещенские купания в Шатуре организуют на семи площадках. Их оборудуют искусственными купелями, так как толщина льда не позволяет провести мероприятия на водоемах.

Купели разместят в Шатуре на территории храма Новомучеников и Исповедников Шатурских, в Рошале на территории храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и на пляже озера Юбилейное, в селе Шарапово у храма Святой Троицы, в деревне Андреевские Выселки у Спасо-Преображенского храма, в селе Дмитровский Погост на территории храма Великомученика Дмитрия Солунского и в поселке Радовицкий перед зданием Дома Культуры на Клубной, 2.

В местах массового купания оборудуют удобные настилы, освещение, места для переодевания и обогрева. Всем выдадут горячий чай и питание.

Ранее планировали обустроить купель на озере Юбилейное в Рошале, но обнаружили, что толщина льда не позволит организовать здесь массовые купания. Поэтому Крещение в этом месте пройдет на пляже.

Везде будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, Шатурской больницы и ГАИ.

Праздничные мероприятия начнутся 18 января в 22:00 и завершатся 19 января в 2:00.