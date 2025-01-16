Семь купелей для крещенских купаний оборудовали в Чехове

Заместитель главы муниципального округа Александр Ротнов проверил автомобильные подъезды к купелям. В ночь на 19 января откроют семь общественных мест, а службы пройдут в пяти храмах.

В ходе осмотра мест массового купания глава муниципального округа Михаил Собакин озвучил ряд задач, среди которых — обустройство подъезда и парковочных мест. Его заместитель Александр Ротнов и сотрудники «Чеховского благоустройства» поручили отсыпать проезжую часть щебнем и обустроить парковку.

Отметим, всего откроются семь купелей: у Иоанно-Предтеченского храма и на территории Дворца спорта «Олимпийский» в Чехове, на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж, у Троицкого храма в Ваулове, на территории Успенского храма в селе Новоселки и в деревне Бершово.

Богослужения пройдут в ночь с 18 на 19 января в Никольском храме в селе Кулаково, в Христо-Рождественском храме в селе Мелихово, в Тихвинском храме в поселке Нерастанном и в селе Талеж в храме Рождества Пресвятой Богородицы.