Семь купелей для крещенских купаний оборудовали в Богородском округе

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. В округе оборудовали семь купелей, чтобы верующие из Ногинска встретили светлый праздник безопасно.

В этом году теплая зима не позволила организовать купели на водоемах, так как лед не выдержит скопление людей. Поэтому глава Богородского округа Игорь Сухин обратился к жителям и напомнил, что нужно соблюдать меры безопасности.

«Хочу предупредить тех, кто самостоятельно организовывает купели на водоемах: не выходите на лед, чтобы мероприятия, связанные с великим праздником, не принесли беду. Будут организованы купели, куда можно прийти и окунуться», — подчеркнул Игорь Сухин.

На территории Богородского округа подготовят купели при храмах и рядом с водоемами. Они расположатся в Ногинске у Богоявленского собора и у храма Матроны Московской, в Электростали рядом с Каменским прудом, в Старой Купавне на берегу реки Купавинка, в селе Воскресенское на территории Покровского храма, в деревне Ивашево у Троицкого храма и в деревне Молзино.