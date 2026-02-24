Семь книг о героях семьи написал офицер-дворянин из Дмитрова

Гвардии капитан в отставке Алексей Поливанов принимал поздравления в Дмитрове. В этом году ветерану исполнится 90 лет, а его род защищает Родину уже шесть с половиной веков.

Поливановы происходят из старинного дворянского рода. Со времен Дмитрия Донского они следуют девизу «В веках блюсти ратную службу Отечеству». 23 февраля в дом ветерана съехались родственники, чтобы поздравить заслуженного офицера.

Алексей Николаевич сохраняет удивительную энергию. Десятилетиями он собирает сведения о военной истории своей семьи. Уже вышли семь книг о героических страницах жизни Поливановых. Сейчас ветеран готовит материалы для восьмой.

«В Великой Отечественной войне участвовало пять офицеров из нашего рода. В новой книге хочу подробно рассказать о каждом, но не только о них», — рассказал Алексей Поливанов.

Примером для него навсегда осталась мать. В трудные военные годы в Дмитрове она заботилась не только о семье, но и о раненых бойцах.

В год начала войны Алексею было пять лет. В доме Поливановых, доставшемся от знаменитого философа Петра Кропоткина, сначала разместился штаб противовоздушной обороны. Затем — дмитровский райисполком, а позже — штаб одной из бригад 1-й Ударной армии.

«Тот период помню плохо, — признается ветеран. — Но 9 мая 1945 года запомнил навсегда. Победа стала самым радостным моментом в жизни всего Дмитрова, всей страны».

В новой книге Поливанов зафиксирует подробности тех лет, через которые шел путь к великой Победе.