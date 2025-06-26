Семь километров прогулочных троп появятся в новом парке Одинцовского округа

Современный парк, которого с нетерпением ждали местные жители, совсем скоро появится в Новой Трехгорке в Одинцовском округе. Там обустроят свыше семи километров пешеходных дорожек.

Густонаселенный район Одинцовского округа долгое время испытывал нехватку обустроенных мест для отдыха на свежем воздухе. Масштабная реконструкция пространства началась в этом году, уже реализовали порядка 60% задуманного. Рабочие активно создают в парке основу для будущих объектов: строят площадки, прокладывают пешеходные тропы, монтируют инженерные сети. Полностью завершить работы планируют к концу сентября.

Проект предполагает более семи километров пешеходных дорожек. Вдоль маршрутов появятся игровые и спортивные площадки для баскетбола и настольного тенниса, пространства для выгула питомцев, павильоны для творческих занятий, уютные кафе, уголки для тихого отдыха.

Парк будет располагать более 20 зонами для барбекю, каждую из них оборудуют всем необходимым: навесами, рукомойниками, камерами и контейнерами с песком на случай непредвиденных ситуаций. Зимой пространство превратиться в лыжную трассу длиной около полутора километров.