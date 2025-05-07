Семь именных табличек установили на домах ветеранов в Можайске

На домах участников Великой Отечественной войны установили именные таблички. На них — логотип 80-летия Победы и специальный QR-код с информацией о ветеранах, проживающих в Можайске.

Сканируя QR-код, пользователь попадает на сайт администрации Можайского округа, где размещены героическая биография и фотографии участников Великой Отечественной войны.

В муниципалитете разместили семь табличек с именами Анастасии Спиридоновны Золкиной, Николая Алексеевича Карцева, Нины Степановны Копиной, Клавдии Леонтьевны Ровинской и Анастасии Яковлевны Толоконниковой, а также Татьяны Гавриловны Савченковой в поселке Бородино и Евгения Максимовича Алексеева в поселке Уваровка.

«Эти мероприятия позволили выразить наше уважение подвигу ветеранов. Каждый житель округа должен знать о том, какие люди живут с нами рядом и насколько велик их вклад в мирное небо над нашей головой», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.