Семь городских и один загородный детский лагерь откроют в Дубне к лету

В 2025 году в Дубне семь городских лагерей дневного пребывания предоставят школьникам возможность отдохнуть и восстановить силы. За две смены в них смогут побывать 570 детей.

Работа городских лагерей будет организована по единому расписанию, принятому для лагерей Московской области. Первая смена стартует 9 июня и продлится до 9 июля, а вторая — с 10 июля по 7 августа.

В первую смену лагеря откроются на базе школ №1, 5, 6 и 9, а во вторую — в школах №7, 8 и 10. При этом школы №1, 5 и 9 будут принимать детей в своих дошкольных структурных подразделениях.

Напомним, что, как ранее сообщал глава Дубны Максим Тихомиров, в этом году в загородном лагере «Сосновый бор» решили увеличить количество смен с четырех до пяти. Первая смена начнется уже 28 мая. Благодаря этому за лето там смогут отдохнуть 925 ребят — на 185 человек больше, чем обычно.