Семь дворов благоустроят в Волоколамском округе в 2025 году

В муниципалитете назвали адреса дворовых территорий, где в текущем году будет проводиться благоустройство. Все работы планируют завершить до конца лета.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова рассказала, что на этих территориях будут отремонтированы пешеходные зоны и проезды, обустроены новые парковочные места, засеяны газоны, а также организуют ряд других мероприятий.

Обновление ждет дворы по пяти адресам в Волоколамске: на улице Садовой около домов № 20, 22, дома № 15 и домов № 9, 11, 13; на улице Панфилова около дома № 24, в Садовом переулке около домов № 3, 5, 6. Не останется без внимания и двор между домами № 1, 3, 7 на Школьном проезде.

Также будут благоустроены территории у домов № 6-11 микрорайона села Осташево и домов № 7-10 микрорайона деревни Ботово.

Дворы приведут в порядок в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».