Семь девочек и один мальчик родились в Подольске в новогоднюю ночь

Восемь детей появились на свет в родильном доме в Подольске в ночь с 31 на 1 января. Всего в ушедшем 2024 году в муниципалитете родились 3075 детей.

Через 40 минут после боя курантов на свет появилась девочка ростом 53 сантиметра и весом три килограмма 880 граммов.

Для новорожденных, появившихся на свет в Подольском роддоме с 26 по 27 декабря, сшили на заказ порядка 40 новогодних комплектов. Выписывать в них начали 30 декабря, а завершили 1 января.

Отметим, что такие комплекты шьют в учреждении ежегодно.

Ранее мы рассказывали о том, что в роддоме Подольска провели ремонт нескольких отделений. Специалисты привели в порядок гинекологическое отделение, женскую консультацию и регистратуру. Работы шли 2,5 месяца.

Напомним, что в области действует программа «Здоровье Подмосковья». Ее реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев.