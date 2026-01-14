Семь аварийных домов снесены после расселения жителей в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск по итогам прошлого года демонтировали семь признанных непригодными для проживания многоквартирных домов. Снос провели в деревне Лыткино, дачных поселках Поварово-2 и Поварово, а также в поселке Жуково. Суммарная площадь снесенных строений превысила 1800 квадратных метров.

По итогам технического обследования все семь домов получили статус аварийных в критическом состоянии: износ составил 100%. Расселение организовали заранее — 108 человек, проживавших в 44 квартирах, переехали в новые квартиры.

«Жителям предоставили комфортное жилье в новом доме. Мы реализуем большую программу по переселению. Безопасность и условия проживания граждан для нас, как и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, — в приоритете», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Переселение жителей проводили в рамках государственной программы Московской области.