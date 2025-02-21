Селу Новопетровское присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»

Жители села Новопетровское муниципального округа Истра выступили с инициативой присвоить ему почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». По этому поводу состоялось общественное слушание.

Почти 85 лет назад село Новопетровское оказалось в эпицентре битвы за Москву. Здесь вели ожесточенные бои, создавали партизанские отряды, а местные жители помогали воинам всем, чем могли.

На общественном слушании все местные жители единогласно проголосовали за инициативу присвоить селу звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Ходатайства направим губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. После согласования оно поступит в Московскую областную думу. После принятия Московской областной думой будет известно решение. Весь этот пакет документов отправим на реализацию», — сказал заместитель главы муниципального округа Истра Василий Короткин.

Решение по этому вопросу примут в течение года. Если его одобрят, то село Новопетровское может стать в округе третьем населенным пунктом, которому присвоили это почетное звание.