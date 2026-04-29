Сельскую амбулаторию в Ашиткове открыли после ремонта в Воскресенске

Обновление сельской врачебной амбулатории провели по Народной программе «Единой России» и в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Учреждение здравоохранения будет обслуживать 3 617 взрослых и 767 детей.

В отремонтированной амбулатории созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Жители Ашиткова могут пройти первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, не выезжая за пределы села.

В здании размещены кабинеты врачей общей практики и врача-терапевта, процедурные и прививочные кабинеты, а также кабинет стоматологии общей практики. Организован дневной стационар на пять коек терапевтического профиля. На первом этаже расположена подстанция скорой медицинской помощи, бригады которой оперативно обслуживают вызовы на прилегающей территории. Входная группа амбулатории оборудована пандусом и поручнями, что обеспечивает беспрепятственный доступ в здание для маломобильных групп населения.

«Раньше многие вопросы приходилось решать в городе, теперь все необходимое можно получить здесь, в селе. Амбулатория стала светлой, удобной, появилось новое оборудование. Для нас это действительно важные изменения», — поделилась жительница Ашиткова Мария Прохорова.

На открытии амбулатории координатор проекта «Здоровое будущее» в Воскресенске Ольга Коротеева, отметила, что ремонт медицинского учреждения стал конкретным результатом реализации Народной программы.

«Для более чем 4 тысяч жителей созданы современные и комфортные условия получения медицинской помощи рядом с домом. Наша задача — обеспечить доступность и качество первичного звена здравоохранения на всей территории округа», — подчеркнула Ольга Коротеева.