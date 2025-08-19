Сельскохозяйственный дрон представили на агровыставке в Зарайске

На выставке «День поля Московской области — 2025» в Зарайске представили сельскохозяйственный дрон, созданный подмосковным предприятием «КБ Русь». Беспилотник вертолетной конструкции предназначен для выполнения полного цикла полевых работ.

Летательный аппарат способен поднимать вес до 30 килограммов.

«КБ Русь» базируется в городском округе Фрязино. Основной вид деятельности предприятия — производство летательных аппаратов, в том числе космических.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на то, что внедрение дронов способно принципиально изменить подход к работе в поле, повысив ее эффективность и снизив издержки.

Современные агродроны преимущественно используют многороторную коптерную схему, обеспечивающую высокую маневренность. Эти аппараты могут держаться в воздухе до пяти часов, сохраняя способность грузоперевозки.

Благодаря модульной конструкции беспилотники способны выполнять разнообразные операции: вносить удобрения, обрабатывать растения и следить за их состоянием, засеивать поля, а также охранять их.

Ключевое преимущество — полная автоматизация процессов. Такие аппараты работают по заранее заданным маршрутам без постоянного контроля человека.

Ранее министр транспорта России заявил, что сельское хозяйство является одним из ключевых направлений для внедрения беспилотных технологий. По его словам, отечественный агросектор в ближайшие годы ожидает технологический рывок.

Напомним, 1 августа в стране ввели новый класс воздушного пространства, который предназначен для дронов. В этом классе действует упрощенный порядок полетов для устройств массой до 30 килограммов.