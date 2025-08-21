Сельскохозяйственный дрон «Аршин» представили на областной выставке в Зарайске

«День поля Московской области» состоялся в Зарайске. На нем презентовали современную агротехнику. В том числе инновационный дрон от Конструкторского бюро «Русь».

Аппарат является беспилотным. Он помогает обрабатывать поля с воздуха и заменяет тяжелую технику, которая может повреждать урожай.

Грузоподъемность дрона составляет 30 килограммов. Он может обрабатывать до четырех гектаров за один полет.

Скорость при этом достигает 50 километров в час. Он точечно вносит удобрения, опрыскивает растения и анализирует состояние посевов.

«„Аршин“ имеет потенциал стать новым стандартом в агропромышленной технике и уже готов к серийному производству, что может значительно изменить подход к сельскому хозяйству в регионе», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Дрон доступен и для малых хозяйств. Его использование снижает затраты и нагрузку на экологию.