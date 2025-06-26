Сельскохозяйственные рынки полностью перенесут в крытые помещения в Подмосковье

Перенос рынков в капитальные здания обсудили на заседании в Мособлдуме. В нем участвовали председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян и замглавы регионального Минсельхозпрода Сергей Оганов.

Всего в Подмосковье 114 рынков с общим количеством торговых мест более 12 тысяч. Из них 33 точки - сельскохозяйственные. Семь расположены в объектах капитального строительства, еще 15 сочетают торговлю в зданиях с нестационарными точками и 11 полностью работают в формате НТО.

«Начиная с 2019 года количество рынков, расположенных в НТО сократилось с 23 до 11. На сегодняшний день ведется проработка дорожной карты перевода сельскохозяйственных рынков из НТО в ОКС со сроком исполнения до 1 сентября этого года», – отметил Сергей Оганов.

В министерстве отметили, что торговые предприятия должны будут соответствовать требованиям благоустройства. Изменения направлены на повышение качества городской среды.