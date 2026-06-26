Предприятие в Подмосковье оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

В Московской области крупное сельскохозяйственное предприятие оштрафовали на 600 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности. Нарушение выявили государственные лесные инспекторы во время патрулирования земель лесного фонда.

Организация, владеющая земельным участком в Орехово-Зуевском городском округе, не выполнила обязательные противопожарные мероприятия. Инспекторы установили, что по границе участка с лесным фондом отсутствовала минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра. Кроме того, предприятие не очистило прилегающую территорию от сухой растительности и других горючих материалов.

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что владельцы земельных участков, прилегающих к лесам, обязаны создавать противопожарные минерализованные полосы и очищать территории от горючих материалов. Соблюдение этих требований снижает риск возникновения и распространения природных пожаров, а их игнорирование влечет административную ответственность.