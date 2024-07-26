Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новых Химках 29 июля

В городском округе Химки стартует новая инициатива по организации сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарка в Новых Химках начнет свою работу 29 июля на проспекте Мельникова и будет действовать до 4 августа.

Затем с 5 августа торговые ряды переедут в Сходню на улицу Чапаева, 3, где будут работать до 11 августа.

На ярмарках можно приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию от российских производителей. График работы ярмарок был обсужден на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

«У нас в городе заработали ярмарки. На данный момент в округе работают две — одна в Новых Химках на проспекте Мельникова, другая в Сходне на улице Чапаева. Ярмарки будут работать неделя через неделю», — сообщила заместитель главы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Олеся Романова.

Специализированные сельскохозяйственные ярмарки являются важным инструментом поддержки местных производителей. Участие в ярмарках допускается только для местных фермеров, которым предоставляются торговые места по льготным ценам.

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