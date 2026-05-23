Сельский клуб капитально отремонтируют в деревне Лигачево в Химках

Здание закрыли два года назад после технического обследования. Теперь объект вошел в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры». Инна Федотова подчеркнула, что задача властей — не просто восстановить здание, а создать современное, комфортное пространство для жителей всех возрастов.

Специалисты проведут инженерные изыскания, подготовят документацию, после чего начнут капитальный ремонт, благоустроят территорию и закупят новое оборудование. Дорожную карту обсудят с жителями на следующей встрече. Подготовка к реализации стартует уже в этом году, основные работы запланированы на 2027 год. После обновления клуб снова станет центром общественной жизни деревни.