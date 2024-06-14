Сельских старост Подмосковья наградили за вклад в развитие региона

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная наградила сельских старост, которые активнее всего проявили себя в работе и внесли вклад в развитие региона. Торжественная церемония прошла в Одинцове.
«Старосты — это не просто коллеги, это наша опора и незаменимые помощники в понимании, что нужно жителям сельских населенных пунктов, как сделать лучше и правильнее», — отметила Мария Николаевна.
Награды Министерства территориальной политики получили Ольга Паршикова, Маргарита Паршевлюк, Нина Беляева, Наталья Карасева.
Благодарственные письма губернатора Московской области вручили старосте деревни Новоселки городского округа Коломна Венере Порядиной и старосте деревни Волосово городского округа Чехов Евгению Салтыкову.
Мероприятие продолжила рабочая встреча под председательством руководителя Ассоциации старост Федора Степанова. Коллеги подвели промежуточные итоги работы структуры и наметили новые планы.