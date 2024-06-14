Сельских старост Подмосковья наградили за вклад в развитие региона

Фото: Пресс-служба городского округа Одинцово

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная наградила сельских старост, которые активнее всего проявили себя в работе и внесли вклад в развитие региона. Торжественная церемония прошла в Одинцове.

«Старосты — это не просто коллеги, это наша опора и незаменимые помощники в понимании, что нужно жителям сельских населенных пунктов, как сделать лучше и правильнее», — отметила Мария Николаевна.

Награды Министерства территориальной политики получили Ольга Паршикова, Маргарита Паршевлюк, Нина Беляева, Наталья Карасева.

Фото: Пресс-служба городского округа Одинцово
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Фото: Пресс-служба городского округа Одинцово
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Фото: Пресс-служба городского округа Одинцово
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Фото: Пресс-служба городского округа Одинцово
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Фото: Пресс-служба городского округа Одинцово
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Благодарственные письма губернатора Московской области вручили старосте деревни Новоселки городского округа Коломна Венере Порядиной и старосте деревни Волосово городского округа Чехов Евгению Салтыкову.

Мероприятие продолжила рабочая встреча под председательством руководителя Ассоциации старост Федора Степанова. Коллеги подвели промежуточные итоги работы структуры и наметили новые планы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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