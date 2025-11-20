Сельские старосты усилят контроль за зимней уборкой дорог в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялись встречи со старостами территориальных отделов Соколовское и Поварово, где подробно разобрали организацию зимней уборки дорог, тротуаров и придомовых территорий. Участники обсудили предстоящие задачи, высказали предложения и получили ответы на актуальные вопросы.

В обсуждении приняли участие заместитель главы городского округа Эдуард Машковцев, депутаты, представители МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» и общественности деревень.

Жители отметили, что прошлой зимой дороги очищали оперативно, однако напомнили о труднодоступных и бесхозных участках, где техника появлялась реже. По словам людей, такие ситуации чаще возникали вблизи коттеджных поселков. Сотрудники МБУ «ДЕЗ» зафиксировали замечания чтобы скорректировать схему уборки.

«Старосты поселений знают специфику дорожно-уличной сети и на местах видят всю проблематику. Благодаря поступающей от них информации мы вносим необходимые изменения, чтобы обеспечить комфорт наших граждан. Такие встречи по обсуждению содержания дорог в зимний период мы проводим со старостами по всему городскому округу», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Также сообщили, что зимнюю уборку в текущем сезоне обеспечат три организации — МБУ «ДЕЗ» и две подрядные, которые уже прошли проверку готовности.

«Проведена проверка технического состояния транспортных средств, привлекаемых для содержания территорий, документации, подготовки личного состава, наличие противогололедных материалов. У нас все в порядке и готово. Кроме того, у нас выстроено полнейшее взаимодействие с подрядными организациями, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Ежедневно, начиная с глубокой ночи, проверяем качество их работы», — сказал заместитель директора МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по дорожному хозяйству Федор Кириди.

Старостам предоставили номер мобильного телефона для оперативной связи, чтобы жители могли направлять обращения, пожелания и замечания по работе дорожных служб.

Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков отметил, что зимнее содержание территорий обеспечивают 114 единиц спецтехники и около 120 сотрудников.