Сельские дома культуры обновили по народной программе в Коломне

За последние годы в городском округе Коломна капитально отремонтировали несколько сельских домов культуры в рамках народной программы «Единой России». Обновление затронуло здания в поселках Радужный и Возрождение, а также ряд других учреждений культуры на территории округа.

Сельские дома культуры остаются важными общественными пространствами для жителей небольших населенных пунктов. Здесь работают творческие коллективы, кружки и спортивные секции для детей и взрослых. В последние годы особое внимание уделили модернизации таких объектов, чтобы сделать их более комфортными и современными.

В Московской области за пять лет обновили 36 муниципальных культурно-досуговых учреждений. Часть этой работы провели в городском округе Коломна. Ремонт позволил улучшить условия для занятий творчеством, проведения концертов и культурных программ. Куратор партийного проекта «Культура малой родины», начальник управления по культуре и туризму администрации округа Дарья Тельнова рассказала, что жители с нетерпением ждали открытия обновленных объектов.

«Один клуб находится в поселке Радужный, другой — в поселке Возрождение. Они открылись после ремонта в декабре и сразу приняли посетителей. Получились комфортные, светлые и современные пространства. Помимо капитальных работ, в четырех учреждениях обновили системы отопления, в двух полностью заменили кровлю, а в сельском клубе поселка Индустрия отремонтировали зрительный зал», — отметила Дарья Тельнова.

Наиболее масштабные работы провели в доме культуры поселка Возрождение и ДК «Радуга». В Возрождении полностью обновили крышу и внутренние помещения. В «Радуге» преобразились фасад здания, зрительный зал и кабинеты для занятий. Оба учреждения входят в структуру Центра досуга и культуры «Непецино».

«Во всех помещениях выполнили отделочные работы, обновили стены, закупили современное световое оборудование и новую одежду сцены. Для занятий приобрели мебель, а также оборудовали студию звукозаписи, о которой давно просили посетители», — сообщил директор Центра досуга и культуры «Непецино» Денис Фадеев.

После завершения работ в домах культуры возобновили занятия по различным направлениям. Для детей работают кружки творчества, хореографии и 3D-моделирования. Представители старшего поколения посещают занятия декоративно-прикладным искусством и программы проекта «Активное долголетие». В дом культуры «Радуга» приезжают не только жители поселка, но и гости из соседних населенных пунктов.

«Сейчас у нас работают 13 клубных формирований, которые посещает 301 человек. Среди участников есть дети от трех лет и представители старшего поколения. Мы всегда рады новым посетителям и приглашаем жителей на концерты, праздничные программы и вечера отдыха», — рассказала художественный руководитель Центра досуга и культуры «Непецино» Елена Крымцева.

Сельские учреждения культуры округа также участвуют в грантовых конкурсах. Дополнительная поддержка помогает приобретать современное оборудование и развивать новые направления работы. Благодаря этому улучшаются условия труда сотрудников, а работа в сфере культуры на сельских территориях становится более привлекательной для специалистов.