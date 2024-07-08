Сельхозпроизводитель из Тулы получил в аренду 45 гектаров земли в Подмосковье

Сельхозпроизводитель из Тулы получил в аренду порядка 45 гектаров земли в Подмосковье. Министерство имущественных отношений региона предоставило ему три участка в пользование на пять лет.

По словам министра Натальи Адигамовой, основным направлением компании является выращивание многолетних сельскохозяйственных культур: пшеницы, ржи, ячменя, рапса, сои и гречихи.

«Свою продукцию компания поставляет во все регионы России, в том числе и в Московскую область. А теперь у агрокомплекса появилась возможность выращивать зерновые культуры непосредственно у нас в Подмосковье», — пояснила Адигамова.

В ведомстве уточнили, что два из полученных участков расположены в городском округе Кашира, а третий находится в городском округе Серпухов. Агрокомплекс является получателем льготных инвестиционных кредитов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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