Сельхозпредприятия в Озерах завершили посадку капусты

Аграрии в городском округе Коломна посадили капусту. Первый урожай планируют собрать уже в июне.

Работы завершили специалисты агрохолдинга «ОСП агро» в Озерах. Собрать урожай ранней капусты они хотят уже в конце июня.

В этом сезоне аграрии высадили разные сорта этого овоща: Тореадор, Маркони, Киластор, Сторидор, Юбилей, Росберг, Боликор, Конкэрор, Байонет, Килацис. При этом посадку в 2025-м начали раньше, чем в 2024-м, несмотря на холодную погоду в мае.

Общая площадь отведенных под выращивание капусты в этом году достигла 200 гектаров. Всего в Коломне засеяли более 34 тысяч гектаров земель для выращивания картофеля, овощных, зерновых, кормовых и масличных культур.

Напомним, что городской округ регулярно становится лидером среди муниципальных образований Московской области по развитию аграрного сектора экономики.