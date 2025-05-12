Сельхозпредприятия в Озерах начали высаживать рассаду капусты в открытый грунт

В этом полевом сезоне озерские хозяйства агрохолдинга «ОСП агро» начали высаживать рассаду капусты на девять дней раньше, чем в прошлом году. За один день аграрии посадили капусту на площади 7,8 гектара.

Всего под выращивание этой культуры в 2025 году выделено 200 гектаров. Капуста требует большого количества влаги, поэтому агрономы регулярно контролируют погодные условия и состояние посевов.

Ключевым фактором для успешного выращивания капусты являются современные системы мелиорации и полива. Урожайность на орошаемых участках значительно выше, чем на необработанных водой землях. Чтобы снизить риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями, компания активно инвестирует в развитие мелиоративных технологий.

Современные методы орошения позволяют получать высокие урожаи с каждого гектара. На данный момент агрохолдинг располагает примерно 1,8 тысячи гектаров орошаемых земель.