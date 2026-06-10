Сельхозпредприятия Подмосковья подали заявки еще на 26 млн рублей субсидий

Прием заявок на субсидии для развития кадрового потенция в области агропромышленного комплекса завершился в Подмосковье. Суммарно предприятиям предоставят более 26 миллионов рублей на обучение специалистов.

Субсидии предприятиям предоставляют в рамках проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», рассказали в региональном Минсельхозпроде.

«Это отражает растущую потребность отрасли в современных компетенциях. Сегодня агросектор — высокотехнологичная сфера, и инвестиции в подготовку кадров напрямую связаны с ростом его эффективности и конкурентоспособности», — сказал глава министерства Виталий Мосин.

Средства предоставят за счет федерального и регионального бюджета. Их направят на компенсацию затрат на обучение острудников, организацию студенческих практик, модернизацию агротехнологических классов и выплаты для учителей.

В прошлом году в рамках заявочной кампании было выделено 14 миллионов рублей, а в этом — на 19 миллионов больше.

Обязательным условием остается софинансирование не менее 10% со стороны предприятий.